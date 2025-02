Marcelo anuncia aposentadoria do futebol aos 36 anos

Um dos maiores laterais-esquerdos da história do futebol, Marcelo Vieira anunciou nesta quinta-feira (6) sua aposentadoria dos gramados.

Aos 36 anos, o ídolo do Fluminense e do Real Madrid divulgou um vídeo nas redes sociais oficializando sua decisão. "Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar para o futebol. Obrigado por tudo", disse.

O jogador estava sem clube desde 2 de dezembro de 2024, quando a rescisão de seu contrato com o Fluminense foi oficializada no Boletim Informativo Diário (BID). A decisão, no entanto, já havia sido acordada no mês anterior, após um desentendimento público com o técnico Mano Menezes.

Durante uma partida contra o Grêmio, Marcelo se queixou de toques do treinador em seu braço, alegando que Mano queria "fazer média" com a torcida do Tricolor. O episódio foi o estopim para o fim do vínculo, que já vinha desgastado nos bastidores.

Marcelo encerrou sua segunda passagem pelo Fluminense com 68 jogos, cinco gols e três assistências. No retorno ao clube que o revelou, conquistou o Campeonato Carioca de 2023, a Conmebol Libertadores do mesmo ano e a Recopa Sul-Americana em 2024.

Criado em Xerém, subiu para o profissional em 2005 e, no ano seguinte, destacou-se ao ser eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro antes de seguir para o Real Madrid.

Na equipe espanhola, Marcelo construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol. Foi o jogador com mais títulos do clube por um período, sendo posteriormente ultrapassado por Dani Carvajal, Nacho Fernández e Luka Modrić.

No Real Madrid, formou uma parceria de sucesso com Cristiano Ronaldo e conquistou cinco edições da Champions League, além de seis títulos do Campeonato Espanhol e quatro Mundiais de Clubes.

Pela Seleção Brasileira, foi o dono da lateral esquerda por oito anos, disputando as Copas do Mundo de 2014 e 2018. Também conquistou a Copa das Confederações de 2013 e foi medalhista de prata nas Olimpíadas de 2012 e de bronze em 2008.

Conquistas de Marcelo:

Fluminense:

Campeonato Carioca (2005, 2023)

Conmebol Libertadores (2023)

Recopa Sul-Americana (2024)

Seleção Brasileira:

Copa das Confederações (2013)

Superclássico das Américas (2018)

Medalha de prata nos Jogos Olímpicos (2012)

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos (2008)

Real Madrid:

Champions League (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)

Mundial de Clubes (2014, 2016, 2017, 2018)

Campeonato Espanhol (2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20, 2021/22)

Copa do Rei (2010/11, 2013/14)

Supercopa da Espanha (2008, 2012, 2017, 2020, 2022)

Supercopa da UEFA (2014, 2016, 2017)

