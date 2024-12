Mato Grosso do Sul conquista 5º lugar nas Paralimpíadas Escolares com 93 medalhas

Mato Grosso do Sul alcançou o 5º lugar no ranking geral das Paralimpíadas Escolares 2024. O evento foi realizado entre os dias 26 e 29 de novembro, em São Paulo.

A delegação do Estado, composta por 101 atletas de 11 a 18 anos, conquistou um total de 93 medalhas, sendo 33 de ouro, 30 de prata e 27 de bronze.

No evento organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o atletismo foi o grande campeão para Mato Grosso do Sul, com 22 medalhas de ouro.

Além disso, os atletas sul-mato-grossenses também se destacaram no pódio de esportes como bocha, futebol PC (para paralisados esportivos), judô e natação.

Um dos maiores destaques foi a seleção sul-mato-grossense de futebol PC, que se consagrou bicampeã da competição. Sob o comando do técnico Dertagnan Guilherme da Silva, a equipe venceu os dois primeiros jogos com placares expressivos: 8 a 3 contra o Pará e 7 a 3 contra o Distrito Federal.

Outro grande nome da delegação foi Maria Clara Marques Peralta, de 15 anos, de Campo Grande, que conquistou a medalha de ouro no tênis de mesa (classe TT6). Para Maria Clara, que compete desde 2020, conquistar o título foi uma experiência indescritível: "Competir desde 2020 tem sido incrível, mas trazer uma medalha de ouro é algo indescritível. O tênis de mesa me faz sentir viva e me proporciona emoções únicas. Não consigo imaginar minha vida sem ele", afirmou.

Veja a pontuação de cada Estado na competição:

São Paulo – 646 pontos

Santa Catarina – 315 pontos

Minas Gerais – 293 pontos

Distrito Federal – 278 pontos

Mato Grosso do Sul – 255 pontos

Rio de Janeiro – 252 pontos

Goiás – 241 pontos

Ceará – 227 pontos

Rio Grande do Sul – 221 pontos

Paraíba – 212 pontos

Pará – 198 pontos

Paraná – 193 pontos

Pernambuco – 173,5 pontos

Sergipe – 126 pontos

Espírito Santo – 119 pontos

Rio Grande do Norte – 109 pontos

Mato Grosso – 100,5 pontos

Amapá – 96 pontos

Amazonas – 83,5 pontos

Maranhão – 63 pontos

Tocantins – 63 pontos

Rondônia – 59 pontos

Bahia – 47,5 pontos

Roraima – 33 pontos

Acre – 32 pontos

Piauí – 22 pontos pontos

Alagoas – 21 pontos

