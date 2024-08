Medalhista de ouro é premiado com viagens e comida gratuita nas Filipinas

Após dois ouros nos Jogos Olímpicos Paris 2024, o ginasta filipino Carlos Yulo teve uma recepção de herói ao desembarcar nesta terça-feira (13) em Manila, capital das Filipinas.

O atleta foi homenageado pelo presidente Ferdinand Marcos Jr., em cerimônia transmitida pela TV, e recebeu uma premiação em dinheiro, além de ofertas. Como uma casa em um resort ao sul de Manila, no valor de mais de 1 milhão de dólares - cerca de R$ 5 milhões -, pizzas, sorvetes, almoços e jantares de graça para o resto da vida, além de voos domésticos e internacionais.

Essas gratificações estão vindo de órgãos governamentais, empresários e empresas filipinas. Aos 24 anos, ao vencer o solo e o salto na ginástica artística em Paris, Yulo se tornou o segundo atleta de seu país a subir no topo de um pódio olímpico. O primeiro foi Hidilyn Diaz, no levantamento de peso, nos Jogos de Tóquio, em 2021.

