Movimenta Campo Grande faz aulão hoje no Belmar Fidalgo

Para quem quer mexer o corpo, a Fundação Municipal de Esporte (Funesp) realiza nesta quinta-feira (17) mais uma edição do Aulão, do Programa Movimenta Campo Grande. As atividades terão início às 18h, na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, localizada na Rua Dom Aquino, 2.536.

De acordo com a Fundação, mais de 1500 pessoas participarão da ação que oferecerá aos frequentadores do Parque e alunos das oficinas do Movimenta CG de todas as regiões da Capital, aulas de ritmos, zumba, fitdance, futebol, funcional, jogos de areia e capoeira, com o intuito de estimular a população as práticas esportivas e de lazer.

O Movimenta tem o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos, com a oferta de atividades físicas e esportivas valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades.

Os projetos contam com 100 locais de atendimentos (07 regiões urbanas e 02 distritos). 12.200 mil pessoas inscritas, mais 377.761 mil atendimentos por mês, mais de 43 oficinas de esporte e lazer, nas 46 oficinas de esporte e lazer. São mais de 150 agentes sociais realizando atendimento para a população.

