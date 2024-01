"Movimenta CG" inicia as atividades de 2024 nas sete regiões da Capital

Após o recesso, o início das atividades do Programa Movimenta Campo Grande aconteceu nesta quarta-feira (17), nas sete regiões da Capital. Promovido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), é um dos maiores programas esportivos da região Centro-Oeste.

O "Movimenta CG" alcança mais de um milhão de atendimentos em atividades esportivas e de lazer para toda a população, em cerca de 40 modalidades esportivas, entre elas: lutas, danças, esportes coletivos e individuais, como pilates, yoga, zumba, fitdance, ritbox, capoeira, futebol de campo e futsal, beach tenis, ginástica, atletismo, flag futebol, natação, hidroginástica, entre outras.

O retorno foi aguardado com expectativa pela comunidade. Lucelena Cardoso, de 55 anos, faz pilates e funcional desde 2021 e fala da alegria do retorno às práticas físicas.

“Senti muita melhora no meu sono, porque quando comecei, sofria de insônia e agora durmo muito melhor. Também na minha destreza, realizo com autonomia movimentos que antes não era possível. Era cheia de limitações, dores pelo corpo e hoje não tenho mais nada. Sofria de bursite, que nunca mais atacou, me sinto muito bem mesmo com as aulas. E a mente fica mais tranquila. Eu fazia uso de calmante fitoterápico e isso me incomodava. Agora não preciso mais. Tenho uma vida tranquila e uma outra qualidade de vida”, diz a aposentada.

Denise Araujo, pratica pilates e musculação há três anos na Vila Nasser. “Estava sentindo muita falta das atividades, já me sentindo toda entrevada. Tenho hérnia de disco na lombar. Pilates é fundamental para as dores não voltarem, para manter as articulações em dia e também para já entrar na musculação alongada”, conta.

“O MovimentaCG é uma celebração da saúde aliada às atividades físicas, inclusão e qualidade de vida e a Funesp convida a comunidade a participar das atividades oferecidas em cada região da cidade. O retorno das oficinas representa não apenas uma retomada das práticas esportivas, mas também uma oportunidade de integração, socialização, cuidado e bem-estar físico e mental”, mencionou o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad.

Para realizar a inscrição, os interessados devem procurar o professor responsável pela atividade no local onde são realizados os treinos e verificar a disponibilidade de vagas.

Deixe seu Comentário

Leia Também