MPMS autoriza jogos no "Laertão", mas mantém fiscalização

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para averiguar as condições de segurança do Estádio Laerte Paes Coelho, conhecido como "Laertão", em Costa Rica (MS). O local será utilizado no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional - Série A - 2025.

A investigação, conduzida pelo promotor de Justiça George Cássio Tiosso Abbud, tem como alvo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). O MPMS busca garantir que o estádio atenda aos requisitos exigidos pelo Estatuto de Defesa do Torcedor e demais normas de segurança.

A federação apresentou os seguintes laudos técnicos:

- Prevenção e Combate de Incêndio: Emitido em 24 de janeiro de 2025, válido por um ano, assinado pelo Capitão do Corpo de Bombeiros Evaldo Nunes de Oliveira.

- Condições Sanitárias e de Higiene: Emitido em 12 de novembro de 2024, com validade de um ano, aprovado com 95,85% de conformidade.

- Segurança: Emitido em 12 de novembro de 2024, válido por um ano, assinado pelo 2º Tenente QOPM Cláudio Mendes da Rocha Filha.

- Vistoria de Engenharia: Emitido em 19 de janeiro de 2024, válido por dois anos, apontando apenas pequenas fissuras na arquibancada e uma rampa com inclinação acima do permitido, sem impedir o acesso de pessoas com deficiência.

Com base nesses documentos, o MPMS autorizou a realização dos jogos no estádio, mas manterá a fiscalização para garantir a segurança dos torcedores. A FFMS foi notificada sobre a instauração do inquérito.

