MS conquista prata no Campeonato Brasileiro de Powerlifting em Santa Catarina

Atletas de Mato Grosso do Sul ficaram com a medalha de prata, em duas categorias, do Campeonato Brasileiro de Powerlifting, que foi realizado em Porto Belo (SC) entre 11 a 14 de abril. As disputas foram no supino clássico e equipado, em cinco categorias diferentes (Open, Júnior, Sub Júnior, Másters e Aspirantes).

Na Open 83kg Elierkson César Alves ficou atrás apenas de Jackson Fernando, atleta do Paraná. Essa foi a sexta participação do Sul-mato-grossense em disputas nacionais. Na 74kg, a segunda colocação ficou com Arilson.

A competição vale pontos para o ranking, que pode dar a classificação para outras disputas, como o Sulamericano, Panamericano e, dependendo, da pódios e uma vaga no Mundial de supino.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também