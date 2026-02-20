Mulheres terão aulão gratuito de defesa pessoal no dia 8 de março

Mulheres terão acesso a aulas gratuitas de defesa pessoal em março, como parte de uma mobilização nacional voltada ao enfrentamento da violência. A iniciativa é da Federação Sul Americana de Krav Maga, que promoverá treinamentos especiais em suas academias durante o mês dedicado às mulheres.

A ação ocorre em meio a dados preocupantes. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher aponta que 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. O levantamento, realizado com mais de 21 mil mulheres, indica ainda que 71% das vítimas relataram a presença de crianças no momento das agressões.

Segundo a federação, os números reforçam a necessidade de ampliar estratégias de prevenção e proteção. A entidade é presidida por Kobi Lichtenstein, responsável por introduzir o Krav Maga na América Latina.

No dia 8 de março, as academias vinculadas à federação vão oferecer um aulão gratuito voltado exclusivamente ao público feminino. O treinamento abordará técnicas de defesa para situações como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento e tentativa de estupro.

De acordo com a organização, os instrutores habilitados irão demonstrar, na prática, como o treinamento pode ampliar a atenção, a autoconfiança e a capacidade de reação diante de ameaças do cotidiano.

