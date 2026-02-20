Menu
Menu Busca sexta, 20 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Esportes

Mulheres terão aulão gratuito de defesa pessoal no dia 8 de março

Aulão vai ensinar técnicas de defesa para situações como roubo e tentativa de agressão

20 fevereiro 2026 - 17h55Luiz Vinicius
Aulas acontecerão no dia 8 de marçoAulas acontecerão no dia 8 de março   (Divulgação)

Mulheres terão acesso a aulas gratuitas de defesa pessoal em março, como parte de uma mobilização nacional voltada ao enfrentamento da violência. A iniciativa é da Federação Sul Americana de Krav Maga, que promoverá treinamentos especiais em suas academias durante o mês dedicado às mulheres.

A ação ocorre em meio a dados preocupantes. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher aponta que 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. O levantamento, realizado com mais de 21 mil mulheres, indica ainda que 71% das vítimas relataram a presença de crianças no momento das agressões.

Segundo a federação, os números reforçam a necessidade de ampliar estratégias de prevenção e proteção. A entidade é presidida por Kobi Lichtenstein, responsável por introduzir o Krav Maga na América Latina.

No dia 8 de março, as academias vinculadas à federação vão oferecer um aulão gratuito voltado exclusivamente ao público feminino. O treinamento abordará técnicas de defesa para situações como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento e tentativa de estupro.

De acordo com a organização, os instrutores habilitados irão demonstrar, na prática, como o treinamento pode ampliar a atenção, a autoconfiança e a capacidade de reação diante de ameaças do cotidiano.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Unimed promove 4ª edição de corrida de rua em Campo Grande
Esportes
Unimed promove 4ª edição de corrida de rua em Campo Grande
Imagem ilustrativa de partida estadual
Esportes
Encontro de Laços e Futebol Sul-Mato-Grossense são destaques do esporte neste fim de semana
Taça das Bolinhas segue em discussão
Esportes
PGR defende que Flamengo e Sport sejam campeões do Brasileiro de 1987
Ivinhema garantiu a vaga na próxima fase
Esportes
Ivinhema vence e avança na Copa do Brasil, mas Pantanal é eliminado pelo Ji-Paraná
FC Pantanal precisou viajar até Rondônia para o confronto
Esportes
Ivinhema e FC Pantanal iniciam trajetória na Copa do Brasil nesta quarta-feira
O episódio ocorreu ainda no primeiro tempo
Esportes
Benfica apoia Prestianni após acusação de racismo contra Vinícius
Ronda Rousey
Esportes
Ronda Rousey anuncia volta ao MMA após quase dez anos
Brasil conseguiu bons resultados
Esportes
Brasil garante melhor resultado no trenó para dois atletas
CBF divulga cronograma da 2ª fase da Copa do Brasil
Esportes
CBF divulga cronograma da 2ª fase da Copa do Brasil
Foto: Jogo do Botafogo em 2026
Esportes
Bahia e Botafogo estreiam hoje na Libertadores

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026