Na Libertadores, Palmeiras encara Deportivo Pereira por vaga na semifinal

O Palmeiras é um dos times brasileiras ainda vivo na Copa Libertadores e, nesta quarta-feira (23), continua sua trajetória na competição enfrentando o Deportivo Pereira, da Colômbia, pela ida das quartas de final. Os clubes lutam por uma vaga na semifinal do maior torneio sul-americano.

O confronto acontece às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul) no Estádio Hernán Ramírez Villegas, na Colômbia.

Após encerrar a fase de grupos da competição com a melhor campanha geral e despachar o Atlético-MG nas oitavas, o Verdão chega motivado ao confronto com os colombianos.

Para um confronto tão importante, Abel Ferreira deve contar com força máxima, após o volante Gabriel Menino e o atacante Dudu treinarem normalmente na atividade realizada na última terça-feira (22). Com isso, o Verdão deve entrar em campo com a seguinte formação: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

O Deportivo Pereira é debutante na Libertadores e apesar de uma campanha abaixo na fase de grupos, garantiu sua classificação para as oitavas e eliminou o Independiente del Valle, do Equador.

