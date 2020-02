Na primeira competição do ano, ciclista de MS vai ao pódio duas vezes

O ciclista Kawãh David começou o ano mostrando a que veio. Beneficiário do programa Bolsa-Atleta, concedido pelo Governo do Estado via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), o atleta de Chapadão do Sul obteve uma medalha de prata e um de bronze na 14ª Volta Ciclística do Futuro. O tradicional evento do ciclismo brsiliero foi realizado no Parque Eco-Esportivo Damha, em São Carlos-SP, entre sábado (22) e segunda-feira (24).

De acordo com a Federação Paulista de Ciclismo (FPC), mais de 400 ciclistas tiveram de pedalar forte em quatro etapas, em plena folia de carnaval, com provas de resistência e contrarrelógio individual. Considerado um dos melhores do calendário a nível Brasil, o torneio contou pontos para o ranking nacional.

Pela categoria juvenil masculino, 15 a 16 anos, o sul-chapadense foi vice-campeão na prova de contrarrelógio individual, velocidade, terminando com a marca de 14min42s495, em circuito de 5,26 quilômetros. Já o bronze veio na prova de resistência, denominada Circuito “Chibarro”, com percurso de 8,58 quilômetros, cinco voltas. O sul-mato-grossense, representando a Chapadão Bike Team, fechou a disputa com o tempo de 1h08min49s. As duas medalhas garantiram Kawãh na quarta colocação geral de sua categoria, que teve a participação de 34 competidores.

A próxima parada do jovem de 15 anos será o Grande Prêmio (GP) Curitiba de Ciclismo, agendado para 22 de março e que também é válido para o ranking nacional.

De 22 a 26 de janeiro, o ciclista de Chapadão do Sul passou por período de treinamentos promovido pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), o “Training Camp 2019 Ciclismo de Estrada”, em Rio Claro-SP. O estágio da entidade objetivou identificar talentos para o ciclismo, fomentar e desenvolver as categorias de base, proporcionando treinamentos técnicos e táticos da modalidade de estrada.

