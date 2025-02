Na reestreia de Neymar, Santos fica no empate contra Botafogo-SP

A vitória não veio, mas, mesmo assim, a noite desta quarta-feira (5) foi de comemoração para a torcida do Santos, que viu o atacante Neymar reestrear em um empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP na Vila Belmiro pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Apesar do tropeço em casa, o Peixe continua liderando o Grupo B, agora com oito pontos. Já a equipe de Ribeirão Preto permanece na lanterna do Grupo A após o confronto, agora com quatro pontos em sete partidas.

Os gols foram marcados pelos atacantes Tiquinho Soares - aos 37 minutos do primeiro tempo em favor do Santos - e Alexandre Jesus - pelo Botafogo aos 21 da etapa final, mas o grande destaque da noite foi Neymar. O camisa 10 do Peixe entrou no gramado após o intervalo.

Com a bola no pé, Neymar se movimentou e tentou muito marcar, em seis oportunidades no total. A chance mais clara foi criada aos 15 minutos da etapa final, quando se livrou de seis adversários antes de bater de esquerda para defesa do goleiro João Calos.

Agora, a próxima oportunidade de Neymar chegar à primeira vitória em seu retorno ao Santos será no próximo domingo (9), em partida contra o Novorizontino, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também