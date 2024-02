Não é só futebol! Torcedor colombiano se despede do seu time antes da eutanásia

Na partida entre o Independiente Medellín e o Santa Fé, pelo Campeonato Colombiano, o torcedor Sebastián Pamplona compareceu ao estádio Atanasio Girardot para torcer pelo seu clube do coração, o Independiente, pela última vez.

O torcedor sofre de uma doença terminal, e para ter uma morte indolor, ele será submetido à eutanásia (ato intencional de proporcionar ao paciente uma morte tranquila) que é permitida na Colômbia.

O objetivo de Sebastián era se despedir do clube. A partida terminou empatada em 1 a 1, o torcedor se emocionou com o gol do Independiente e percorreu diversos setores do estádio para registrar cada canto do lugar, sentado em uma cadeira de rodas e acompanhado da família.

Os outros torcedores ovacionaram Sebastián cantando canções em homenagem ao time. Após a partida, os jogadores do Independiente recepcionaram o torcedor. Os gestos repercutiram na Colômbia e nas redes sociais.

Así fue la despedida de Sebastián Pamplona, un hincha del DIM que tomó la decisión de practicarse la eutanasia debido a una enfermedad.



Sebastián alentó por última vez a su equipo amado el pasado sábado.



Descansa en paz, Sebas. pic.twitter.com/zVtyXzbZmb — Toque Sports (@ToqueSports) February 13, 2024

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também