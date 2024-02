Náutico X Portuguesa: partida que seria no Jacques da Luz é adiada

A partida entre Náutico e Portuguesa, pela 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A 2024, marcada para esta quarta-feira (21), foi adiada pela FFMS (Federação de Futebol Estadual) para o dia 29 de fevereiro.

Inicialmente, o confronto estava confirmado para às 19h, no Estádio Jacques da Luz, do dia 21. No entanto, o local segue interditado para partidas do Estadual, devido as condições ruins do gramado e dos trabalhos de recuperação do campo para a Copa do Brasil.

Segundo a assessoria da Lusa, a provável razão é justamente a indisponibilidade do Estádios das Moreninhas, que só voltará a receber jogos no dia 28, entre Operário e Operário-PR, pela Copa do Brasil, ou seja, um dia antes da nova data confirmada pela FFMS para Náutico e Portuguesa.

Desta forma, os times descansam na quarta-feira e apenas a Lusa volta a jogar no fim de semana, no sábado (24), contra o Costa Rica, às 16h, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia. Rebaixado, o Náutico adiantou a partida da 8ª rodada contra o Operário, no dia 14 deste mês, e perdeu por 2 a 0.

