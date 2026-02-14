Naviraiense pode se isolar na liderança do Estadual em rodada com 4 jogos

Quatro jogos movimentam a sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense durante o domingo, dia 15. Quem quer aproveitar essa oportunidade é o Naviraiense, que pode se isolar na liderança da competição.

A partida entre Operário FC e FC Pantanal, vencida pelo Galo por 3 a 0, foi antecipada a pedido dos clubes, que, portanto, já entraram em campo sete vezes, enquanto os demais fizeram seis jogos.

Duas partidas começam às 15h30. No Estádio Laertão, o Costa Rica EC tenta reencontrar o caminho das vitórias após três empates seguidos e uma derrota, mas a tarefa não será fácil. O adversário é o líder do campeonato CE Naviraiense que, apesar de ter começado com derrota, acumula pontos com vitórias, inclusive duas delas fora de casa.

No Estádio Douradão, o Dourados AC busca superar a crise que deixou o time na zona de rebaixamento e custou o emprego do técnico Ariel Lanzini. O adversário é AA Bataguassu, que não atravessa seu melhor momento na competição, já que vem de três jogos sem vencer, entre eles dois empates em casa.

Outros dois jogos começam às 17h e misturam disputa pela zona de classificação com corrida contra a zona de rebaixamento. No Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o EC Águia Negra quer superar a derrota em casa na última rodada e encara o Corumbaense FC, animado por ter conquistado a primeira vitória no campeonato no meio de semana.

No Estádio Saraivão, o lanterna Ivinhema FC conta com apoio da torcida para deixar a incômoda posição e enfrenta o CR Aquidauana, também na parte de baixo da classificação, mas que venceu no meio de semana e quer repetir o feito fora de casa. O árbitro é Altair Rodrigues, auxiliado por Marcos dos Santos Brito e Lucas de Paula da Silva.

Com seis rodadas completas, a liderança está o Naviraiense, que igualou os 13 pontos do Operário, mas tem uma vitória a mais. O Bataguassu está em terceiro com nove pontos, seguido pelo Pantanal com oito, Costa Rica com sete e Corumbaense com seis, fechando a zona de classificação. Aquidauana e Águia Negra também somam seis pontos, assim como o DAC, mas que está na zona de rebaixamento pelos critérios de desempate. O lanterna é o Ivinhema, com cinco pontos.

