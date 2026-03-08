Menu
Menu Busca domingo, 08 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Neste 8 de marÃ§o, mulheres ocupam Parque das NaÃ§Ãµes para corrida e encontro de lazer

A programaÃ§Ã£o do Festival de VerÃ£o reuniu cerca de 100 participantes na Corrida feminina

08 marÃ§o 2026 - 10h10Sarah Chaves    atualizado em 08/03/2026 Ã s 10h20
Corrida Feminina de 5kmCorrida Feminina de 5km   (Jonatas Bis)

A 19ª Corrida e Caminhada Feminina marcou a manhã deste domingo (8), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, reunindo cerca de 100 mulheres em uma programação especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O evento abriu oficialmente a 4ª edição do Festival de Verão e contou com atividades esportivas, culturais e de lazer abertas ao público.

Um dos destaques da programação foi a prova de 5 quilômetros da Corrida Feminina. A vencedora foi Bruna Nunes, que participou da competição pela terceira vez e conquistou, pela primeira vez, o primeiro lugar. Após cruzar a linha de chegada, ela destacou a emoção da vitória e a influência da mãe em sua trajetória. “Hoje foi mais por ela do que pra mim”, afirmou.

O evento também contou com a participação da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, que ressaltou a importância da prática esportiva e do incentivo às mulheres. “Muitas mulheres comemorando é um desafio pessoal, uma comemoração da mulher merecida. Eu, como corredora, sei como é passar a linha de chegada, ganhar medalha e conquistar mais uma prova”, disse.

Ela ainda incentivou a prática de atividades físicas como forma de promover saúde e qualidade de vida, além de parabenizar as mulheres pelo seu dia.

A Corrida e Caminhada Feminina integra as ações do Festival de Verão no Parque das Nações Indígenas que recebe diversas práticas esportivas e recreativas, como yoga, capoeira, canoagem, skate, treino funcional, transformando o espaço em um ponto de encontro de lazer e bem-estar.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Foto: Caique Roberto
Esportes
Campo Grande recebe abertura da temporada da Copa Truck neste domingo
Lucas Pinheiro conquista ouro na Copa do Mundo de esqui alpino
Esportes
Brasileiro, Lucas Pinheiro leva ouro na Copa do Mundo de esqui alpino
Foto: Joga Miga/Divulgação
Esportes
Torneio de futebol feminino homenageia Vanessa Ricarte em Campo Grande
Estádio do Maracanã
Esportes
SeleÃ§Ã£o brasileira terÃ¡ amistoso de despedida no MaracanÃ£ antes de embarcar para a Copa
Foto: Matthew Ashton - AMA - Getty Images
Esportes
Corinthians anuncia a contrataÃ§Ã£o do ex-Manchester United, Jesse Lingard
João Fonseca estreou com vitória na competição
Esportes
JoÃ£o Fonseca estreia bem e terÃ¡ Kahachanov pela frente em Indian Wells
Taça da Copinha
Esportes
Nova seletiva define representante sul-mato-grossense na Copinha de 2027
Zagueiro em atuação pelo RB Bragantino
Esportes
Zagueiro que proferiu fala machista contra Ã¡rbitra de MS Ã© suspenso por 12 jogos
Volta Redonda segue para a próxima fase da competição
Esportes
Ivinhema perde de virada e dÃ¡ adeus ao sonho de seguir na Copa do Brasil
Reunião sobre futebol de base aconteceu na FFMS
Esportes
Novo torneio de base vai movimentar mais de 2.500 jovens em MS

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Imagens enviadas por amigos
PolÃ­cia
Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado
O caso aconteceu na tarde de hoje
PolÃ­cia
AGORA: Mulher Ã© morta a facadas no Nova Lima
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande