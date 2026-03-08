Neste 8 de marÃ§o, mulheres ocupam Parque das NaÃ§Ãµes para corrida e encontro de lazer

A 19ª Corrida e Caminhada Feminina marcou a manhã deste domingo (8), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, reunindo cerca de 100 mulheres em uma programação especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O evento abriu oficialmente a 4ª edição do Festival de Verão e contou com atividades esportivas, culturais e de lazer abertas ao público.

Um dos destaques da programação foi a prova de 5 quilômetros da Corrida Feminina. A vencedora foi Bruna Nunes, que participou da competição pela terceira vez e conquistou, pela primeira vez, o primeiro lugar. Após cruzar a linha de chegada, ela destacou a emoção da vitória e a influência da mãe em sua trajetória. “Hoje foi mais por ela do que pra mim”, afirmou.

O evento também contou com a participação da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, que ressaltou a importância da prática esportiva e do incentivo às mulheres. “Muitas mulheres comemorando é um desafio pessoal, uma comemoração da mulher merecida. Eu, como corredora, sei como é passar a linha de chegada, ganhar medalha e conquistar mais uma prova”, disse.

Ela ainda incentivou a prática de atividades físicas como forma de promover saúde e qualidade de vida, além de parabenizar as mulheres pelo seu dia.

A Corrida e Caminhada Feminina integra as ações do Festival de Verão no Parque das Nações Indígenas que recebe diversas práticas esportivas e recreativas, como yoga, capoeira, canoagem, skate, treino funcional, transformando o espaço em um ponto de encontro de lazer e bem-estar.

