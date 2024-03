Neuer Ã© cortado da SeleÃ§Ã£o AlemÃ£ por causa de lesÃ£o

Nas vésperas da Data Fifa, Manuel Neuer, goleiro titular da Seleção Alemã, e campeão do mundo em 2014 no Brasil, foi cortado dos amistosos contra a França, e Holanda, ainda esse mês.

O goleiro sofreu uma lesão hoje (20), que foi caracterizada como uma distensão no músculo adutor da coxa esquerda, meses após Neuer se recuperar de uma fratura na perna direita, sofrida em um acidente com esqui em 2022. Ele vai voltar para o Bayern de Munique para iniciar o tratamento.

Marc Ter Stegen, do Barcelona, deve assumir a titularidade na Seleção Alemã durante os dois amistosos. Além dele, Julian Nagelsman tem à disposição Oliver Baumann, do Hoffenheim, e Bernd Leno, do Fulham. O técnico não revelou se convocará outro goleiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também