Neymar deve operar o joelho em Belo Horizonte ainda nesta semana

O atacante Neymar deve fazer a cirurgia para tratar da lesão que sofreu no joelho na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo informações do portal O Tempo, como o jogador será atendido pela equipe médica de Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira e do Atlético-MG, a tendência é de que a cirurgia seja realizada na capital mineira.

Ainda segundo informações, não há uma data exata para a realização do procedimento, mas a tendência é de que seja feita ainda nesta semana. O jogador aguarda a autorização do Al-Hilal para que ele possa ser operado por um médico de preferência pessoal.

Caso seja aprovada, essa será a segunda cirurgia de Neymar com Lasmar. Antes o camisa 10 operou em 2018, a região do quinta metatarso, que havia fraturado.

Neymar se lesionou na partida do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele acabou rompendo o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. O tempo de recuperação estimado é de 6 a 9 meses.

