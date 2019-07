Neymar está “bichado”?

As seguidas contusões de Neymar nos últimos anos podem fazer com que o Barcelona pense bem antes de investir dinheiro em sua contratação. Segundo informações do diário AS, o clube catalão tem sondado alguns especialistas e não está gostando das informações que recebe. O jogador perdeu parte de sua primeira temporada com o Paris Saint-Germain devido a uma fratura no quinto metatarso.

A lesão voltou a incomodar neste ano e, pouco antes da Copa América, um problema no tornozelo fez com que ele ficasse de fora da conquista da seleção brasileira. A publicação destaca, porém, que as dúvidas são justamente sobre a terceira lesão, já que consideram pouco provável que um jogador perca um mês e meio de competição por uma entorse - lesão que afeta os ligamentos de uma articulação.

A suspeita, diz o jornal, é que ele na verdade tenha sofrido uma terceira fratura no metatarso. As dúvidas continuam surgindo, já que uma nova fratura poderia resultar em uma pseudoartrose, uma fratura que nunca se regenera e que levaria Neymar mais uma vez para a sala de cirurgia para colocar um enxerto.

O jornal frisa que todas as consultas são “extraoficiais”, mas servem para que a direção do clube espanhol tenha melhor noção do que pode acontecer caso resolva fazer o investimento.

