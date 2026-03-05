Nova seletiva define representante sul-mato-grossense na Copinha de 2027

Seis clubes de Mato Grosso do Sul vão disputar a vaga do Estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027. A definição ocorrerá por meio de uma seletiva organizada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), que reuniu os representantes das equipes interessadas em reunião realizada na última terça-feira (3).

Participam da disputa os clubes CE Naviraiense, Dourados AC, São Gabriel EC, EC Campo Grande, União ABC e EC Taveirópolis. A competição é destinada a equipes Sub-20 e atende à exigência da Federação Paulista de Futebol, que determina que apenas clubes que disputam competições profissionais possam representar seus estados na tradicional Copinha.

Naviraiense e Dourados já disputam a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense, enquanto São Gabriel, Campo Grande, União ABC e Taveirópolis precisam disputar a Série B Estadual para que, caso conquistem a vaga, possam ser indicados à competição nacional.

Segundo o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, a criação da seletiva foi necessária após mudanças no formato de classificação. Antes, a vaga era definida no Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20, mas havia clubes campeões que não podiam participar da Copinha por não disputarem competições profissionais.

A seletiva tem previsão de início no primeiro fim de semana de abril. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único ao longo de cinco rodadas, com os quatro melhores avançando às semifinais. O campeão garante vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027, enquanto o vice-campeão poderá ser indicado caso o Estado tenha uma segunda vaga.

