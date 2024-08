Oito esportistas do Bolsa Atleta em MS estarão no Jogos Paralímpicos 2024

A delegação brasileira com 280 atletas paralímpicos terá 21 representantes da região Centro-Oeste nas Paralimpíadas de Paris 2024 que disputarão a competição na França do dia 28 de agosto e 8 de setembro

Mato Grosso do Sul conta com oito esportistas que participam nas modalidades de judô, atletismo e canoagem. Todos os atletas sul-mato-grossenses fazem parte do programa Bolsa Atleta, concedido pelo Ministério do Esporte.

Esta edição dos Jogos contará com a maior quantidade de atletas brasileiros em competições internacionais: 280 no total, dos quais 274 fazem parte do programa Bolsa Atleta, ou seja, 97,86% dos convocados.

Entre os bolsistas, mais de 63% são beneficiados com a mais alta categoria do programa, a Bolsa Atleta Pódio. Somente no ano de 2023, o valor investido nos atletas das modalidades paralímpicas, referente aos editais de dezembro de 2022 (Bolsa Pódio) e janeiro de 2023 (Bolsa Atleta), foi de mais de R$ 57 milhões.

Os campeões paralímpicos Yeltsin Jacques, do atletismo, e Fernando Rufino, da canoagem, estão entre os atletas de Mato Grosso do Sul que competirão na capital francesa e são esperanças de medalhas para o Brasil. Ambos integram o programa do governo federal na categoria Bolsa Atleta Pódio.

No judô, Érika Cheres (Bolsa Pódio) e Kelly Kethyllin (Bolsa Internacional) competem nas categorias acima de 70 kg e até 70 kg, respectivamente. Também contemplados pelo programa do Ministério do Esporte, competem pelo Brasil, Débora Benevides, e no atletismo Paulo Henrique Andrade, Gabriela Mendonça Ferreira e o atleta-guia Edelson de Ávila.

