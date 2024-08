Olimpíadas: Ana Patrícia e Duda vencem italianas e avançam invictas às oitavas

Ana Patrícia e Duda fizeram uma campanha incrível na fase de grupos das Olimpíadas de Paris. As brasileiras tiveram 100% de aproveitamento, com três vitórias e nenhum set perdido. A vitória mais recente foi agora a pouco, contra a Itália. As brasileiras venceram por 2 sets 0.

A partida não foi fácil, mas brasileiras superaram Valentina Gottardi e Marta Menegatti por 42 pontos a 27, além de mostrarem melhor desempenho em vários fundamentos. Foram 23 pontos de ataque contra 16 das italianas, com apenas 4 erros, enquanto as adversárias mandaram a bola para fora por 12 vezes.

Próximo compromisso

Primeiras do grupo A, as brasileiras avançam direto à fase do mata mata e irão enfrentar no próximo domingo (4), uma das duplas vencedoras da repescagem.

