Olimpíadas: Itália derrota Estados Unidos e leva o ouro no vôlei feminino

Pela primeira vez na história, a Itália é campeã olímpica no vôlei de quadra. Neste domingo (11), último dia dos Jogos de Paris, as italianas dominaram os Estados Unidos do início ao fim.

Com alto volume e 22 pontos de Egonu, venceram por 3 sets a 0. As parciais foram de 25/18, 25/20 e 25/17.

Uma das jogadoras que se desentenderam com o técnico Davide Mazzanti, Paola Egonu chegou a ficar afastada da seleção italiana, mas voltou a tempo de disputar as Olimpíadas. E foi o grande destaque da equipe em Paris-2024. Terminou como maior pontuadora da final, derrubando 22 bolas – 18 no ataque e quatro no bloqueio. Escreveu seu nome no olimpo italiano e na história do vôlei mundial.

O pódio feminino do vôlei feminino

1º Itália

2º Estados Unidos

3º Brasil

