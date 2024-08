Olimpíadas Paris 2024: Confira o quadro de medalhas desta terça (06)

O Brasil não conquistou medalhas nesta terça-feira (06) de Jogos Olímpicos Paris 2024. Por isso, o país segue ocupando a 17º posição no quadro de medalhas, com dois ouros – o de Rebeca Andrade e Beatriz Sousa -.

Sem medalhas, o Brasil foi eliminado no basquete masculino e no handebol feminino. Em contrapartida, a Seleção Brasileira feminina venceu a Espanha e avançou para a final.

Já os Estados Unidos ultrapassaram a China, e agora estão como líderes de medalhas com 24 ouros, 31 pratas e 31 bronzes. Em último lugar aparece a Eslováquia, com apenas um bronze.

Ouro

Beatriz Souza (judô)

Rebeca Andrade (ginástica artística)

Prata

Willian Lima (judô)

Caio Bonfim (marcha atlética)

Tatiana Weston-Webb (surfe)

Duas de Rebeca Andrade (individual geral e salto)

Bronze

Rayssa Leal (skate)

Larissa Pimenta (judô)

por equipes na ginástica artística

por equipes no judô

Bia Ferreira (boxe)

Gabriel Medina (surfe)

Veja o ranking:

