Operário do MT desiste de Bruno depois de perder patrocinadores

O goleiro Bruno não será mais contratado pelo Operário de Várzea Grande, no Mato Grosso. A direção do clube desistiu, nesta quarta-feira (22), de ter o jogador em seu elenco após perder patrocinadores, além ceder aos protestos organizados pelos torcedores do time.

"Foi uma pressão muito grande e dois patrocinadores acabaram desistindo. Sem dinheiro, você não consegue fazer futebol", afirmou André Xela, supervisor de futebol do Operário, em entrevista a ÉPOCA.

"A gente teve que desistir. Agradecemos o apoio de parte dos torcedores que havia apoiado nossa contratação, mas percebemos também que muitos não gostaram. Em prol do clube e da torcida, achamos melhor cancelar a contratação", acrescentou.

As empresas Sicred e Matinello, que patrocinam o Campeonato Mato-grossense, solicitaram a retirada de suas marcas do uniforme Operário nesta terça-feira (21). Os recursos repassados à Federação bancam viagens, hospedagens, arbitragem e transporte.

A Locar Gestão de Resíduos também anunciou a suspensão do patrocínio por tempo indeterminado ao ser questionada pela ÉPOCA. Outros dois parceiros do clube também comunicaram à direção que iriam romper acordo até que a situação se resolvesse.

