Operário e Dourados definem campeão neste domingo; veja onde comprar ingressos

No próximo domingo (21), acontece a final do Campeonato Sul-Mato Grossense, disputada pelo Operário e Dourados. A partida será realizada no Estádio Jacques da Luz, na Capital, às 15h.

A expectativa é de casa cheia, já que a diretoria do Galo colocou 3,2 mil ingressos à venda. Os bilhetes estão sendo vendidos a R$ 40, a inteira. A meia-entrada só poderá ser comprada no dia jogo, podendo ser paga somente via pix no valor de R$ 20.

Para os torcedores do Operário que estiverem usando a camisa do time, e que deixarão para comprar a entrada no dia, também pagarão R$ 20.

Quem quiser comprar os ingressos antecipadamente, podem adquirir no Clube Ypê, na Rua Doutor Eduardo Olimpio Machado, 300; na unidade da Gazin, na Rua Barão do Rio Branco, 1.239; e na Padaria Toscano, na Avenida Coronel Antonino, 619.

O Operário precisa vencer por diferença mínima de dois gols para ser campeão no tempo regular. Caso a equipe só faça um gol, a disputa irá para as cobranças de pênaltis. Lembrando que o Galo é o maior vencedor da competição, com 12 títulos.

Já o Dourados precisa apenas de um empate para conquistar o primeiro título, no tempo normal.

