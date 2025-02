Operário-MS é eliminado da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Criciúma

O Operário-MS foi eliminado da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Criciúma na noite desta terça-feira (25), pela primeira fase da competição. O time sul-mato-grossense perdeu pelo placar de 1 a 0.

O gol do time catarinense aconteceu aos 8 minutos do primeiro tempo. O confronto entre as equipes aconteceu no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

A primeira etapa foi marcada pela dominação do Criciúma sobre o jogo. Mesmo com grandes defesas do Elisson, o Tigre conseguiu marcar aos 8 minutos. Morelli aproveitou rebote na entrada da área e, de primeira, acertou lindo chute de perna direita.

Depois de algumas alterações, o segundo tempo é marcado por grande disputa entre os times, segundo o GE.

As tentativas de gol continuam e aos 41 minutos o camisa 4 do Operário-MS, Bruno Boca, é expulso. Com um jogador a menos, Bidick tem a chance de empatar já no acréscimo, mas pega mal a bola e perde a chance.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também