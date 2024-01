Operário e União MT fazem amistoso em Rondonópolis neste sábado

Abrindo a temporada para o atual vice-campeão estadual, neste sábado (13), terá amistoso entre Operário e União-MT, às 10h, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Os torcedores terão entrada franca para acompanhar a partida.

De acordo com informações, todos os atletas do time estarão a disposição do técnico Leocir Dall'Astra. O objetivo do confronto é justamente testar as peças e as estratégias elaboradas pela comissão técnica.

"Uma oportunidade valiosa para avaliar nossos jogadores em situações de jogo real. É uma chance de testar diferentes formações e ver como os atletas se saem em situações de pressão", afirmou Dall'Astra.

A estreia do time no Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano será contra o Coxim, no dia 24 de janeiro, em Campo Grande, no Jacques da Luz.

O Galo ainda tem um segundo amistoso agendado, contra o Aquidauanense no dia 17 de janeiro, na casa dos adversários, no Estádio Noroeste.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também