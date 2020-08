Operário rifa “fusca-75” para arcar com os compromissos

A diretoria do Operário colocou nesta segunda-feira (10) a venda de uma rifa para concorrer um fusca ano 1975. A intenção do clube é levantar fundos para arcar com todos os compromissos.

O veículo foi apresentado aos torcedores que estiveram no último sábado no Clube Campestre Ypê, mas de acordo com o organizador do OFC, o fusca será todo personalizado, com as cores e adesivos do Galo em preto e branco, "mas isso não impede quem não gosta de futebol ou torce para outro time de participar", ressalta o organizado.

A rifa custa R$ 50,00 o número e será sorteada juto a Loteria Federal. Heidy Gomes, falou ainda que a questão da rifa é movimentar nesse momento difícil que não só o Operário, assim como todos os clubes vem passando, que é para arrecadar fundos para que a diretoria possa arcar com seus compromissos tanto com os jogadores, quando com a comissão técnica.

