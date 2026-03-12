Operário visita Vila Nova por sonho de avançar a quarta fase da Copa do Brasil

Para seguir com o sonho de seguir mais longe na Copa do Brasil, o Operário visita o Vila Nova, em Goiânia, na noite desta quinta-feira, dia 12, para tentar avançar para a quarta fase da competição. O duelo está marcado para às 18h, no horário de Mato Grosso do Sul.

O confronto será definido em jogo único e, quem vencer, fica com a vaga e garante cota mínima de R$ 1,07 milhão. Na próxima fase, o vencedor vai encarar o Confiança-SE, que eliminou o Tombense-MG na quarta-feira, dia 11.

A delegação do Operário está na capital de Goiás desde a manhã da última terça-feira (10) e fez dois treinos no CT do Goiás-GO. O técnico Paulo Massaro deve manter o mesmo time que, na segunda fase, venceu o ASA-AL, em Arapiraca, por 2 a 1, com exceção do lateral Einsten, expulso na confusão após o apito final e que agora cumpre suspensão.

O jogo tem transmissão prevista pelos canais fechados SporTV e Premiere e GE TV, no YouTube.

