Menu
Menu Busca quinta, 12 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
Esportes

Operário visita Vila Nova por sonho de avançar a quarta fase da Copa do Brasil

Equipes campo-grandense e goiana jogam às 18h, no horário de Mato Grosso do Sul

12 março 2026 - 15h38Luiz Vinicius
Operário joga por sonho da quarta fase da Copa do BrasilOperário joga por sonho da quarta fase da Copa do Brasil   (@felipesurto)

Para seguir com o sonho de seguir mais longe na Copa do Brasil, o Operário visita o Vila Nova, em Goiânia, na noite desta quinta-feira, dia 12, para tentar avançar para a quarta fase da competição. O duelo está marcado para às 18h, no horário de Mato Grosso do Sul.

O confronto será definido em jogo único e, quem vencer, fica com a vaga e garante cota mínima de R$ 1,07 milhão. Na próxima fase, o vencedor vai encarar o Confiança-SE, que eliminou o Tombense-MG na quarta-feira, dia 11.

A delegação do Operário está na capital de Goiás desde a manhã da última terça-feira (10) e fez dois treinos no CT do Goiás-GO. O técnico Paulo Massaro deve manter o mesmo time que, na segunda fase, venceu o ASA-AL, em Arapiraca, por 2 a 1, com exceção do lateral Einsten, expulso na confusão após o apito final e que agora cumpre suspensão.

O jogo tem transmissão prevista pelos canais fechados SporTV e Premiere e GE TV, no YouTube.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Corrida do ano passado
Esportes
Corrida e Caminhada da AMA abre inscrições em Campo Grande
Edição da Corrida do DOF no ano passado
Esportes
3ª Corrida Águia da Fronteira terá Corrida Kids e exposição do helicóptero do DOF
Aulas acontecem no Shopping Norte Sul Plaza
Esportes
Mulheres poderão participar de aula gratuita de autodefesa neste sábado na Capital
Somados, os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico oferecem 13 categorias de benefício
Esportes
Termina nesta quarta-feira o prazo de inscrições no Bolsa Atleta
Irã as Eliminatórias da Copa do Mundo da Fifa, em junho de 2025
Esportes
Irã não participará da Copa do Mundo da Fifa
Modalidade da natação
Esportes
Mais de 480 atletas disputam Torneio Centro-Oeste de Natação em Campo Grande
Estudantes de 12 a 17 anos podem participar
Esportes
Estão abertas as inscrições para a 38ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande
Tenista, João Fonseca
Esportes
João Fonseca derrota americano e avança no Masters de Indian Wells
Corrida Feminina de 5km
Esportes
Neste 8 de março, mulheres ocupam Parque das Nações para corrida e encontro de lazer
Foto: Caique Roberto
Esportes
Campo Grande recebe abertura da temporada da Copa Truck neste domingo

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende três
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
Polícia
Facção usava propina para arremessar drogas e celulares em presídio de Campo Grande