Organizada do Corinthians planeja vaquinha virtual para pagar dívida da Arena

A maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, chega aos 51 anos com um dos mais ousados planos de sua história. Ele querem realizar uma campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar o clube a pagar a dívida da construção da Arena, em Itaquera.

O projeto ainda está em fase de elaboração, algumas reuniões já foram realizadas entre representantes da Gaviões e da diretoria do Corinthians.

A ideia da torcida é fazer uma vaquinha virtual. O presidente da torcida organizada, Rodrigo Gonzalez Tapia afirma "Estamos tentando chegar no responsável da Caixa, porque nossa ideia é que o dinheiro não vai passar pela torcida nem pelo clube, vai direto para o pagamento do financiamento. Estamos no caminho certo, vai dar tudo certo. A torcida do Corinthians vai fazer historia mais uma vez", disse.

A dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal é de mais de R$ 530 milhões. O banco executou a dívida do clube no ano passado e, desde então, as partes vêm buscando um acordo amigável.

Uma experiência recentes fez os torcedores acreditarem que a campanha de arrecadação para a Arena terá sucesso.

"Nos Gaviões, fizemos uma vaquinha virtual há algumas semanas para comprar 5 mil cestas básicas. Levantamos R$ 125 mil, foi coisa rápida. Foi aí que tivemos essa ideia da Arena. O Ale (membro da diretoria da torcida) levantou a ideia de trazer corintianos ilustres para participar, pessoas importantes e já estamos até agendando reuniões", explica Rodrigo.

