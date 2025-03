Palmeiras se prepara para estreia de Vitor Roque na semifinal do Campeonato Paulista

A classificação do Palmeiras para a semifinal do Campeonato Paulista, conquistada no último sábado (1º), abre as portas para a estreia de Vitor Roque com a camisa do Verdão, prevista para o próximo fim de semana.

O adversário da equipe ainda não está definido, mas a presença do atacante de 20 anos é praticamente garantida. Vitor já está regularizado e inscrito no torneio, e o clube aguarda ansiosamente sua chegada ao Brasil.

A expectativa é de que o jogador desembarque em São Paulo na segunda-feira (3), com previsão de chegada ao aeroporto de Guarulhos entre a noite de domingo (2) e a madrugada da segunda-feira.

Após sua chegada, o atacante iniciará os treinos com o elenco na Academia de Futebol, provavelmente já na terça-feira, já que o técnico Abel Ferreira dará dois dias de folga aos jogadores após a vitória sobre o São Bernardo, no último sábado.

A chegada de Vitor Roque tem sido tratada com cautela pelo Palmeiras. O clube quer evitar uma grande movimentação de torcedores e da imprensa no aeroporto, a fim de preservar a privacidade do jogador e do elenco. Apesar disso, a expectativa em torno da estreia do jovem é grande, dado o alto investimento feito na contratação do atacante.

Em relação ao seu papel no time, o técnico Abel Ferreira já traçou planos para a utilização de Vitor Roque. O treinador destacou que o atacante tem características diferentes dos outros centroavantes do elenco, como Flaco López e Thalys, e que ele pode contribuir com a velocidade e profundidade no ataque.

“Ele é rápido, ataca a profundidade, é forte e segura bem o jogo. Já vimos do que ele é capaz”, afirmou Abel, destacando que o clube espera que Vitor Roque possa evoluir dentro da estrutura do Palmeiras e, eventualmente, ser vendido por um valor superior após alguns anos de contrato.

Atualmente, Flaco López é o centroavante titular da equipe, tendo marcado o terceiro gol na vitória contra o São Bernardo. No entanto, o jogador ainda oscila na temporada, o que aumenta a expectativa pela chegada de Vitor Roque para agregar mais competitividade ao elenco.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também