Palmeiras x Ponte Preta: veja onde assistir ao jogo

O Palmeiras e Ponte Preta se enfrentarão neste sábado (16), a partir das 18h, no horário de São Paulo, na Arena Barueri, onde irão jogar pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Apesar do Palmeiras ter conquistado o posto de mandante, o confronto entre os times acontece em Barueri por conta da interdição do Allianz Parque, que está em fase final de reforma e não apresentou condições do grama sintético.

Segundo previsões do portal g1, a provável escalação do Palmeiras será: Weverton; Mayke, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Marcos Rocha), Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López. No caso do Ponte Preta, as previsões apontam para: Pedro Rocha, Castro, Luís Haquin e Nilson Júnior; Igor Inocêncio (Luiz Felipe), Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh.

Para a alegria de quem está acompanhando o Paulistão, o jogo será transmitido, ao vivo, pelo Paulistão Play, serviço de streaming do campeonato, ou através do canal Cazé TV.

