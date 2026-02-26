Menu
Esportes

Pantanal anuncia Paulo Rezende como novo técnico para temporada 2026

Treinador chega para evitar o rebaixamento do clube no Estadual

26 fevereiro 2026 - 17h55Luiz Vinicius
Paulo Rezende foi anunciado pelo PantanalPaulo Rezende foi anunciado pelo Pantanal   (Divulgação/SAF Pantanal)

O Pantanal agiu rápido no mercado para contratar um novo treinador para a temporada de 2026, após a saída de Glauber Caldas. Durante esta quinta-feira, dia 26, o clube anunciou Paulo Rezende.

O treinador chega com a missão de evitar o rebaixamento do clube campo-grandense para a segunda divisão. E a estreia está prevista para o dia 1º, às 15h, contra o Ivinhema, no Estádio das Moreninhas.

A matemática da fuga é simples: uma vitória, salva o clube, mas um empate dependerá de outros resultados para escapar do rebaixamento.

- É uma satisfação estar aqui. Vivemos um momento conturbado, mas, pela qualidade do grupo, empenho e estrutura, temos a oportunidade de reverter a situação. O tempo é curto, e o aspecto mental será fundamental - disse na apresentação.

O treinador chega com experiência no futebol sul-mato-grossense. Rezende foi revelado nas categorias de base do Comercial-MS, onde atuou como atleta e conquistou títulos na década de 1990. Como técnico, iniciou a carreira em 2007 e passou por diversas equipes profissionais de MS.

