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Esportes

Pantanal representa MS em torneio nacional de futebol de amputados em Mogi Mirim

Competição reúne equipes de três estados e serve de preparação para campeonatos nacionais da modalidade

14 março 2026 - 13h13Vinicius Costa
O Presidente da FFMS, Estevão Petrallás, visitou a equipe do Pantanal Esporte Clube durante a preparação para o quadrangularO Presidente da FFMS, Estevão Petrallás, visitou a equipe do Pantanal Esporte Clube durante a preparação para o quadrangular   (Gildo Tavares/Ascom FFMS)

O Pantanal Esporte Clube representa Mato Grosso do Sul neste fim de semana na segunda edição da Taça CrossFox de Futebol de Amputados, realizada em Mogi Mirim (SP). A equipe participa como convidada do torneio, que também reúne Corinthians (SP), Portuguesa (SP) e Democratas (MG). As partidas acontecem no Clube dos Operários.

A competição faz parte do calendário da modalidade e serve como preparação para os compromissos nacionais previstos para a temporada. Entre eles estão o Campeonato Brasileiro, em junho, a Copa do Brasil, em agosto, e o Campeonato Regional, em setembro.

O time sul-mato-grossense conta com apoio da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, que mantém parceria com o clube para fornecimento de materiais esportivos, suporte e divulgação das atividades.

Segundo o presidente da entidade, Estevão Petrallás, a iniciativa contribui para fortalecer a modalidade no Estado. “Para a Federação é muito importante essa parceria, com o fornecimento de materiais esportivos e apoio na divulgação das ações desenvolvidas pelo clube”, afirmou.

O técnico da equipe, Juarez Godoy Loureiro Jr., destaca que o suporte é essencial para o trabalho diário do grupo. A expectativa para o segundo semestre é a realização do Campeonato Regional em Campo Grande, com cerca de 120 atletas de oito equipes das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

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