Petrallás é absolvido em denúncia e seguirá como presidente interino da FFMS

O presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, assumiu o cargo após o afastamento de Francisco Cezário de Oliveira da presidência da FFMS após ser preso, no dia 21 de maio, pela Operação Cartão Vermelho, que investiga o desvio de verbas do futebol do Estado.

Estevão foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) das acusações de falta de prestação de contas.

A denúncia foi feita pelo E.C .Comercial. O julgamento aconteceu na noite de ontem (11), no Plenário Edroim da Câmara Municipal de Campo Grande.

A sessão foi realizada em formato híbrido. Vale lembrar que o caso foi direto para julgamento pleno, composto por sete auditores.

Durante o julgamento, os auditores tiveram a oportunidade de questionar Petrallás para esclarecer os fatos. Os votos foram abertos e iniciados pelo relator, Thiago Moraes Marsiglia.

Confira os votos abaixo:

Thiago Moraes Marsiglia (relator) – CONTRA

Marcelo Carriel Honório – CONTRA

Celina de Mello e Dantas Guimarães – A FAVOR

Munir Yusef Jabbar – A FAVOR

Valessa Silvério Batista – A FAVOR

Leonardo Ros Ortiz – CONTRA

Patrick Hernands Santana Ribeiro – CONTRA

