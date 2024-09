Piastri vence o GP do Azerbaijão e McLaren assume a liderança da F1

Oscar Piastri, da McLaren, superou a pole position de Charles Leclerc, da Ferrari, e segurou o monegasco para vencer o GP do Azerbaijão neste domingo (15). George Russell, da Mercedes, chegou em terceiro lugar em pódio herdado após Sergio Pérez, da RBR, bater com Carlos Sainz, também da equipe italiana, na penúltima volta.

A conquista de Piastri selou a liderança da McLaren no campeonato de construtores, desbancando a RBR, com 476 a 456. E a crise na agora vice-líder se intensificou, pois Max Verstappen largou em sexto lugar e moveu-se pouco, terminando a corrida na mesma posição depois de uma briga perdida com Lando Norris, também da equipe britânica. O tricampeão holandês não vence há sete corridas, seu maior jejum desde 2019.

Já Piastri assumiu a liderança na 20ª volta e seguiu sob pressão de Leclerc. A diferença entre eles chegou a apenas 0s3, mas cresceu nas voltas finais quando o monegasco tornou-se caça de Sergio Pérez.

A corrida se deu inicialmente, como uma disputa entre Leclerc, Piastri e Pérez, que superou Sainz na largada. Mas a tentativa mal sucedida de undercut (quando o piloto antecipa sua parada para usar a aderência extra do pneu novo) do piloto da RBR o deixou fora da batalha que os pilotos à frente travavam.

Mesmo com a liderança da McLaren no campeonato de construtores, no campeonato de pilotos, Max Verstappen segue na ponta. Sua diferença para Norris é de 59 pontos.

A F1 retorna no próximo fim de semana, em 22 de setembro, com o GP de Singapura. A prova é válida como a 18ª etapa da temporada 2024.

Confira como ficaram as posições finais:

