Polêmica: Corintiano que comprou cabeça de porco é investigado; entenda

Brenda Leitte, com ge

Um torcedor corintiano é investigado pela Polícia Civil após assumir, nas redes sociais, ser o comprador da cabeça de corpo que foi atirada dentro do gramado do estádio NeoQuímica Arena, em São Paulo, durante partida entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, na noite dessa segunda-feira (4).

O rapaz não tem o nome postado nas redes, mas é dono de um perfil de torcidas organizadas corintianas com mais de 7,8 mil seguidores.

Horas antes da partida ele teria postado o momento em que foi até o Mercadão de SP, no Centro, e comprou a cabeça de corpo que foi atirada dentro de campo na noite de ontem, na vitória de 2 a 0 do Corinthians sobre o time do técnico Abel Ferreira.

“Sabe aquela cabeça de corpo que postei mais cedo? Vocês vão ver o que vai acontecer com ela. Vai Corinthians! Nóis é loco mesmo. Nóis faz de tudo se for pra mexer com psicológico [dos palmeirenses]”, afirma o torcedor.

Na sequência da fala, o rapaz também agradece aos seguidores que o identificaram como o autor do arremesso da cabeça para dentro do gramado da partida.

A cena causou grande alvoroço nas redes sociais, especialmente depois que o atacante Yuri Alberto chutou o artefato para a lateral do campo, sem saber do que se tratava.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta apurar quem é o responsável por atirar a cabeça do animal e como o autor conseguiu entrar no estádio com o objeto.

Caso seja detido, o responsável pode responder por ao menos três crimes, segundo os investigadores do caso: Incitação à violência e perturbação da ordem; Crime de injúria ou difamação; Crimes ambientais: Transportar e descartar partes de animais em locais públicos.

A partida

A cabeça de porco foi arremessada no gramado durante o primeiro tempo, quando Raphael Veiga se preparava para cobrar escanteio.

Para o jogo prosseguir, Yuri Alberto precisou retirá-la com um chute, e foi possível observar a cabeça de porco após o chute.

“Eu quase quebrei o pé. Pensei que era uma almofada, alguma coisa assim, mas era uma cabeça de porco, quase machuquei o pé”, disse o atacante Yuri Alberto ao ge após o jogo.

A polícia apreendeu a cabeça de porco após a partida.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também