Por decisÃ£o consensual, FelipÃ£o deixa o AtlÃ©tico-MG

Na manhã desta quarta-feira (20), o Atlético-MG anunciou a saída de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, do comando da equipe. Ele tinha contrato até o final da temporada de 2024.

Segundo o presidente do Galo, Sérgio Coelho, a decisão foi tomada de forma consensual entre a diretoria e Felipão, após uma reunião que aconteceu na noite desta terça-feira (19) entre os membros do Comitê do Futebol do Atlético-MG. O motivo teria sido o mau desempenho do time em campo, e o descontentamento da torcida com o técnico.

A última partida de Felipão com o Atlético-MG foi no domingo (17), quando i time foi derrotado pelo América-MG por 2 a 1, na partida válida pela semifinal do Campeonato Mineiro. Mesmo com a derrota, o Galo se classificou para a final por causa do 2 a 0 no jogo de ida.

Pela frente, o Atlético-MG tem os jogos de ida e volta da final do torneio estadual, marcados para o dia 30 de março e 7 de abril, respectivamente. Tem também a estreia na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil.

Felipão chegou ao clube em junho de 2023, para substituir Eduardo Coudet. Desde então, comandou o Atlético-MG em 41 jogos, com 19 vitórias, dez empates e 12 derrotas. Com a média de gols marcados de 1,37, e 0,83 sofridos por partida.

Em 2024, foram cinco vitórias, dois empates e três derrotas em dez jogos.

Lucas Gonçalves assumirá o time de forma interina. Enquanto que o argentino, Gabriel Milito, é o plano A do Galo para assumir o comando da equipe. Ele está livre no mercado após ter deixado os Argentinos Juniors.

