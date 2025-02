Pré-Libertadores começa nesta terça-feira com Monagas x Defensor

A Pré-Libertadores de 2025 tem início nesta terça-feira (4) com o confronto entre Monagas, da Venezuela, e Defensor, do Uruguai, às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Monumental de Maturín.

A partida marca a abertura da fase preliminar da Libertadores, que ainda contará com outros dois duelos nesta primeira etapa: Nacional-PAR x Alianza Lima-PER e Blooming-BOL x El Nacional-EQU.

Os clubes brasileiros ainda não entram em campo nesta fase. Bahia e Corinthians estreiam apenas na segunda etapa da Pré-Libertadores, fase que também contará com o Boca Juniors.

Monagas x Defensor

O Monagas garantiu vaga na Libertadores ao terminar o Campeonato Venezuelano de 2024 na terceira posição. No entanto, a equipe chega ao torneio sem vencer um jogo oficial desde outubro do ano passado, acumulando 11 partidas sem triunfos.

Para tentar mudar esse cenário, o clube trocou de treinador recentemente, substituindo Carlojavier Fuhrman por Jhonny Ferreira, que já comandou a equipe em dois jogos. O principal reforço para a temporada é o atacante venezuelano Edder Farías.

Do outro lado, o Defensor vive um momento positivo. Campeão da Copa Uruguai de 2024, quando bateu o Nacional nos pênaltis, o time fechou a última temporada em alta e terminou o Campeonato Uruguaio na quarta colocação.

Entre os destaques do elenco está o atacante Diego Abreu, filho do ex-jogador Loco Abreu. Além disso, a equipe reforçou o meio de campo com a contratação de Matías Abaldo, jogador que disputou o Sul-Americano Sub-20.

O vencedor do confronto enfrentará o Cerro Porteño na segunda fase.

Nacional x Alianza Lima

Vice-campeão da Copa do Paraguai, o Nacional vive um período de transição interna, com mudanças na presidência e na comissão técnica. No último domingo (2), o clube anunciou a saída do técnico Victor Bernay, mas ainda não definiu um substituto.

Em 2025, a equipe disputou apenas três partidas, com duas derrotas e um empate.

O Alianza Lima, por sua vez, aposta no comando do técnico Néstor Gorosito para recuperar o time após a perda de dois jogadores importantes. Freytes e Serna, que se destacaram na Libertadores de 2024, foram contratados pelo Fluminense e agora fazem parte do elenco do clube carioca.

O Alianza ainda não disputou jogos oficiais nesta temporada e fará sua estreia na competição. Quem avançar enfrentará o Boca Juniors na próxima fase.

Blooming x El Nacional

O Blooming, representante da Bolívia, também vive uma fase de mudanças. Mauricio Soria foi contratado como novo treinador, mas ainda não comandou o time oficialmente.

O único jogo da equipe em 2025 foi um amistoso contra o The Strongest, no qual saiu derrotada por 4 a 1. Em 2024, o Blooming terminou a temporada na sexta colocação do Campeonato Boliviano.

Já o El Nacional chega embalado após disputar a Supercopa do Equador, na qual foi vice-campeão para a LDU nos pênaltis. A equipe passa a ser comandada pelo técnico argentino Omar Asad, que assume o atual campeão da Copa do Equador.

O classificado deste duelo enfrentará o Barcelona de Guayaquil na segunda fase.

Calendário da Libertadores 2025

A fase preliminar da Libertadores será disputada em três etapas antes da fase de grupos, que começará em abril. O sorteio dos grupos está previsto para o dia 19 de março, enquanto a grande final será realizada no dia 29 de novembro.

