Presidente do Cuiabá diz que Deyverson tem pré-contrato com outro clube

Afastado do Cuiabá por má disciplina, Deyverson teria fechado pré-contrato verbal com um novo clube. A informação foi dada pelo presidente do time mato-grossense, Cristiano Dresch.

Em uma entrevista, Cristiano revelou que o Santos estava interessado no jogador, e que foi uma das equipes que chegaram a negociar com o Cuiabá. Mas Deyverson já havia dado a palavra a outro time, onde pretender ingressar em julho, e se apresentar a partir de janeiro de 2025.

“Deyverson não quis ir para o Santos, e o motivo de ele não querer ir, o próprio agente me disse, é que ele já tem um acordo verbal com um clube, e ele vai assinar um pré-contrato a partir do mês julho", afirmou o presidente do clube.

Deyverson não entra campo hoje (20), para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão. O jogador ficou em Cuiabá treinando com os outros atletas que não foram relacionados para a partida. Esta é a terceira temporada do atacante com a camisa do clube. Ao todo, ele marcou 31 gols, deu nove assistências em 78 partidas.

