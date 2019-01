Quarta rodada do estadual terá jogos em quatro cidades diferentes

Nesta quarta-feira (30) inicia a 4ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense com quatro partidas que serão realizadas em Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá e Rio Brilhante.

A primeira rodada será no estádio da Serc, e começará às 16h, o confronto será entre Serc e Aquidauanense. As duas equipes já se enfrentaram nove vezes, e o time de Aquidauana leva uma ligeira vantagem, são quatro vitórias, três empates e duas vitórias da Serc. O Aquidauanense é vice-líder com sete pontos contra três da Serc.

Outras três partidas serão à noite. Às 20h10 no estádio Morenão, o Comercial recebe o Urso, as duas equipes tem quatro pontos, mas o Urso tem um jogo a menos. Na história, apenas dois confrontos. Uma vitória do Comercial e um empate no último jogo que ocorreu em 2004.

Em Corumbá, no estádio Arthur Marinho, o Corumbaense busca a primeira vitória para sair do Z-4, o jogo será contra o Costa Rica, que ocupa a terceira colocação na competição. São oito jogos entre as duas equipes, são três vitórias do Carijó, três empates e duas vitórias da Cobra do Norte.

O líder da competição, o Águia Negra recebe o Operário de Dourados, o jogo será no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante. O mandante que ainda não perdeu na competição entra em campo para manter o 100% de aproveitamento. As duas equipes já se enfrentaram duas vezes, um empate e uma vitória do Águia Negra.

A rodada continua na 5ª feira com Novo x União às 20h10 no Morenão. Sete de Setembro x Operário será dia 20 de fevereiro, com local ainda a ser definido.

Deixe seu Comentário

Leia Também