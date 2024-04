Felipão é o novo técnico do México, afirma rádio

Luiz Felipe Scolari já comandou a Seleção Brasileira duas vezes, na Copa do Mundo de 2002, onde o Brasil conquistou o pentacampeonato, e na de 2014, na qual a equipe perdeu por 7 a 1 da Alemanha. Mas agora, Felipão vai se aventurar no comando da seleção de outro país.

De acordo com a Rádio Grenal, Felipão assumiu o comando da Seleção do México. O técnico ainda não se manifestou à respeito do assunto. A decisão foi tomada após ele deixar o cargo de treinador do Atlético-MG, por causa do mau desempenho do time em campo, e do descontentamento da torcida.

É o terceiro trabalho de Felipão a frente de uma seleção, visto que além da brasileira, ele também treinou a Seleção de Portugal. Fora as equipes nacionais e o clube mineiro, o técnico já passou pelo Athletico Paranaense, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras.

