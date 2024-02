Raio mata jogador de futebol em amistoso na Indonésia

Saiba Mais Geral Jogador de futebol morre após ser atingido por raio durante jogo; Veja

O jogador Septain Raharja, de 34 anos, foi atingido por uma carga de eletricidade de um raio, durante o amistoso entre o Subang (time que Septain jogava) e o Bandung, no último sábado (10). O atleta caiu instataneamente no chão ao ser atingido pela descarga.

O público que estava no estádio ficou impressionado com a cena. "Quando o raio caiu, todos caíram imediatamente. Depois todos correram, mas Raharja não se levantou", disse uma testemunha para jornalistas da mídia local.

Os socorristas levaram o jogador para o hospiral, mas ele não resistiu. A esposa de Septain relatou que o raio foi o segundo em um curto espaço de tempo.

Em 2023, outro jogador foi atingido por um raio na Indonésia. Um atleta de Bojonegoro, que não teve o nome divulgado, foi atingido, e teve uma parada cardíaca durante a Copa Soeratin Sub-13. Dois casos em um ano de jogadores de futebol morrendo após receberem uma grande quantidade de carga elétrica em um campo de futebol, no país.

Um vídeo mostra o momento em que Septain foi atingido pelo raio. Confira a filmagem:

Meanwhile in Indonesia https://t.co/fr6VGsIcMV — Troll Football (@TrollFootball) February 12, 2024

