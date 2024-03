Na manhã de hoje, a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), realizou na Suíça o sorteio para definir os jogos das quartas de final da Champions League. De um lado da chave, ficou clubes considerados mais fortes para serem os campeões.

De um lado do chaveamento teremos Atlético de Madrid x Borussia Dortmund. O vencedor desse confronto encontra o PSG ou o Barcelona nas semifinais. Já no outro lado, o Arsenal enfrenta o Bayern de Munique, e quem avançar disputará a vaga com o Real Madrid ou o atual campeão da competição, o Manchester City.

As expectativas de ter um El Clásico (Real Madrid x Barcelona) continuam altas, pois os dois clubes espanhóis podem se encontrar na final da Champions League. O que seria um jogo histórico. Isso aconteceria porque não terá mais sorteios para a temporada 23/24 do torneio, o de hoje definiu toda a reta final dele. Os horários das partidas ainda não foram definidos.

Confira o calendário:

Jogos de ida

09/04 - PSG X Barcelona

09/04 – Atlético de Madrid x Borussia Dortmund

09/04 – Arsenal x Bayern de Munique

09/04 - Real Madrid x Manchester City

Jogos de volta

16/04 – Bayern de Munique x Arsenal

16/04 - Manchester City x Real Madrid

16/04 - Barcelona x PSG

16/04 – Borussia Dortmund X Atlético de Madrid

