Real e City voltam a se encontrar no mata-mata da Liga dos Campeões

O sorteio das oitavas de final da UEFA Champions League definiu mais um duelo de peso entre Real Madrid e Manchester City, que voltarão a se enfrentar na fase eliminatória do torneio. Esta será a sexta vez desde a temporada 2019/20 que os clubes se cruzam na Champions League.

O confronto de ida está programado para os dias 10 ou 11 de março de 2026, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e a volta ocorrerá em 17 ou 18 de março, no Etihad Stadium, em Manchester.

Os dois times já se enfrentaram nesta edição durante a fase de grupos, com o Manchester City vencendo por 2 a 1 em dezembro. A repetição do duelo reforça a rivalidade recente entre os clubes, que têm protagonizado confrontos intensos nas últimas temporadas.

Caso avancem, Real Madrid e Manchester City podem cruzar com o vencedor de Atalanta x Bayern de Munique nas quartas de final. A chave completa inclui ainda confrontos como Paris Saint-Germain x Chelsea e Newcastle United x Barcelona.

As oitavas de final da Champions League estão programadas para ocorrer entre 10 e 18 de março de 2026, com as etapas seguintes — quartas e semifinais — estendendo-se até maio, quando a final será realizada no dia 30 em Budapeste.

