Real Madrid é campeão da Copa Intercontinental

O Real Madrid confirmou o favoritismo e conquistou mais um título internacional ao vencer o Pachuca, do México, por 3 a 0, nesta quarta-feira (18), no Lusail Stadium, em Lusail, no Catar.

Com gols de Kylian Mbappé, e os brasileiros Rodrygo e Vinícius Jr. - eleito o melhor do mundo na última terça-feira (17), o time espanhol mostrou domínio e tranquilidade durante a partida, garantindo a vitória e o sexto título da competição.

O jogo foi marcado pela posse de bola dominante do Real Madrid, que soube controlar o ritmo da partida, mesmo não sendo tão efetivo nas finalizações durante o primeiro tempo.

A abertura do placar aconteceu ainda no primeiro tempo, quando Vinícius Jr. fez a assistência para Mbappé abrir o placar. No segundo tempo, Rodrygo ampliou a vantagem, e Vini fechou a conta ao converter um pênalti.

A Copa Intercontinental, rebatizada em 2024, substituiu o antigo Mundial de Clubes e contou com uma mudança no formato de participantes, com o vencedor da Champions League garantido na final.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também