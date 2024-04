Reforço vindo da Europa! Internacional quer contratar Di María, diz jornal

O Internacional está em busca de reforços para a temporada de 2024, e analisa uma opção vinda da Europa. Segundo o jornal Ole, o clube brasileiro tentará contratar o argentino Ángel Di María, que está defendendo a camisa do Benfica, de Portugal.

O jornal afirma que a equipe gaúcha tentaria a chegada do craque argentino a partir de junho, quando termina o seu contrato com o Benfica, e quando abrirá o mercado europeu.

Di María já revelou que gostaria de retornar ao futebol da América do Sul, mas para atuar no Rosario Central, seu clube de infância. Todavia, as ameaças feitas à sua família nos últimos dias, fizeram com que ele cogitasse atuar no futebol brasileiro.

Recentemente, outros dois clubes brasileiros demonstraram interesse na contratação de Di María, o São Paulo e o maior adversário do Internacional, o Grêmio. Mas foi algo que não passou de uma consulta, sem proposta oficial.

