Reforma do Guanandizão será retomada em junho

A obra de reforma do Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, será retomada em junho, depois de três meses parada por desistência da empresa vencedora da licitação. O anuncio foi feito nesta quarta-feira (29) pelo diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra.

Rodrigo disse que a licitação foi “recuperada” e a segunda vencedora do certame, a Recoma Construções Comércio e Indústria LTDA vai assumir a obra e iniciar já no início do próximo mês.

A reforma do ginásio prevê instalações elétricas, substituição do piso da quadra, pintura geral e paisagismo. O contrato foi fixado em R$ 1.881.538 e não há previsão de término da obra, já que a primeira empresa desistiu. “A reinauguração terá um dos maiores eventos que Campo Grande já teve”, garantiu Rodrigo Terra.

