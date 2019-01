Reinaldo e Marquinhos assinam ordem de serviço para revitalizar o Guanandizão

O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito, Marquinhos Trad, assinaram na manhã desta quinta-feira (31), durante solenidade realizada no Armazém Cultural em Campo Grande, ordem de serviço para revitalização do Ginásio Guanadizão e alguns parques e praças da capital.

Destacando o empenho da prefeitura e do Governo do Estado para a realização de obras que beneficiam a população, o diretor presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, prevê que a obra tão esperada da revitalização do Guanandizão esteja pronta no mês de setembro. “É um local para eventos de nível internacional e sabemos das dificuldades para estabelecer prazos, mas vamos nos empenhar para que a obra seja concluída ainda em setembro”, disse.

O presidente da Câmara Municipal, vereador João Rocha, ressaltou o clima de harmonia e unidade entre governo e prefeitura para que as obras saíssem do papel. “O diálogo é importante para que possamos avançar parabéns governador e prefeito pela demonstração de unidade em prol da nossa população”, discursou.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a reforma dos locais de esporte e lazer da capital melhora a saúde dos cidadãos. “Não é apenas para atividade física, mas para a saúde pública. Quantas pessoas melhoraram sua qualidade de vida, praticando esportes”, disse. Sobre a ordem de serviço do Guanandizão, Marquinhos ressalta que “Campo Grande volta ao cenário internacional do esporte” com os investimento.

O governador Reinaldo ressalta que a reforma do ginásio resgata um espaço esportivo para toda a comunidade. “Se tivéssemos o ginásio pronto em junho, teríamos um grande evento do vôlei internacional masculino”, lembrou Reinaldo ao ressaltar que a reforma vai atrair eventos de nível nacional e internacional. “Isso só se concretizou graças à parceria entre a prefeitura e o governo do estado”, comemorou.

Confira a lista das ordens assinadas nesta manhã:

- Reforma do Ginásio Guanandizão;

- Protocolo de intenções - parceria para a realização de eventos dos Jogos Radicais Urbanos, Copa Campo Grande de Futebol Amadoe e Super Copa dos Campeões;

Autorização de licitação

- Reforma Parque Ecológico do Sóter;

- Praça das Moreninhas;

- Praça do Guanandi;

Parcão

- Alteração da Lei Parcão

- Portaria que autoriza a entrada de cães no Parque Ecológico do Sóter

Regulamentações/Portarias

- Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer;

- Jogos Universitários Campo-grandenses Interatléticas;

- Designação da Comissão Eleitoral do processo de escolha dos representantes da sociedade civil organizada do Conselho Municipal de Esporte e Lazer.

Deixe seu Comentário

Leia Também