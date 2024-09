Rodri, do City, abre a possibilidade de greve dos jogadores europeus

Rodri, jogador do Manchester City e da Seleção Espanhola, criticou o inchaço do calendário do futebol europeu. A partir desta temporada, a Champions League fará os times disputarem de dois a quatro jogos a mais. O meio-campista ainda revelou que não é só ele que está insatisfeito, e que há a chance de os jogadores entrarem em greve dado o cenário atual.

"Acho que estamos próximos disso. É fácil de entender. Se perguntar para qualquer outro jogador, vai dizer o mesmo. Se continuar assim, chegará um momento em que não teremos outra opção. É algo que nos preocupa porque somos os caras que sofrem", disse Rodri.

A Uefa promoveu uma mudança no formato da Champios a partir da temporada atual, 24/25. No lugar da tradicional fase de grupos com turno e returno em seis rodadas, entra a 'fase de liga', com oito rodadas contra adversários diferentes. Ainda há um playoff de ida e volta para os times que não se classificarem diretamente para as oitavas de final.

Rodri citou o parceiro de clube, o norueguês Erlin Haaland, para defender o tempo de recuperação dos jogadores. O atacante do Manchester City teve férias completas em junho e julho, pois a Noruega não disputou a Eurocopa, e Haaland fez toda a pré-temporada do time inglês. "Talvez Erling seja um bom exemplo. Ele teve uma longa pausa e veja como está jogando agora. Dá uma dica de por que pedimos isso", disse.

O Manchester City estreia na Champions nesta quarta-feira (18), contra a Inter de Milão, no Etihad Stadium. Na sequência, pega Slovan Bratislava, Sparta Praga, Sporting, Feyenoord, Juventus, PSG e Club Brugge.

